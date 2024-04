Namorada de motorista do Porsche presta depoimento sobre acidente em São Paulo

Namorada do condutor do Porsche envolvido em acidente fatal presta depoimento em delegacia de São Paulo. Passageiro segue internado em estado grave.

Divulgação/Polícia Civil de SP Acidente resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana



A namorada de Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche envolvido no acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, prestou depoimento nesta terça-feira no 30º DP, no Tatuapé, zona leste da capital. O depoimento, que durou aproximadamente duas horas, foi realizado de forma sigilosa. A jovem entrou e saiu da delegacia de forma discreta, com o rosto coberto. A identidade da namorada não foi revelada. A polícia tem o objetivo de confrontar informaçoes e esclarecer se a versão dos fatos da namorada do motorista coincide com a de uma amiga de Fernando, que afirmou que ele havia consumido bebida alcoólica na noite do acidente. Acompanhada por quatro advogados, dois dos quais também representam Fernando, a namorada não fez declarações à imprensa ao deixar a delegacia. O acidente também deixou ferido o passageiro do Porsche, Marcus Vinícius, que permanece internado no Hospital São Luiz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo informações do advogado de Marcus, o jovem precisou passar por cirurgia devido a um derrame pleural bilateral causado pelo trauma do acidente. Apesar de ter saído do coma induzido e iniciado sessões de fisioterapia, Marcus ainda não tem condições de falar sobre o ocorrido. A família do jovem mantém a esperança de sua recuperação e aguarda sua alta da UTI nos próximos dias. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um segundo pedido de prisão de Fernando, substituindo-a por medidas cautelares, incluindo a proibição de contato com os envolvidos no acidente e na família da vítima.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA