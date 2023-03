Namorado assassinou vereadora de Juazeiro do Norte e depois se matou, diz perícia

Casal foi encontrado morto dentro da própria residência no interior do Ceará no início do mês

Arquivo Pessoal/Instagram/@brenayanny Corpos foram encontrados dentro da própria residência do casal



A Polícia Civil do Ceará conclui a perícia envolvendo a morte da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Yanny Brena (PL), e do seu namorado Rickson Pinto. O casal foi encontrado morto dentro da própria residência no início do mês. Segundo a perícia, a vereadora foi assassinada pelo parceiro, que em seguida tirou a própria vida. Segundo os laudos cadavéricos dos corpos, as causas da morte de Yanny e Rickson foram por asfixia. “Os vestígios analisados esclarecem que a dinâmica mais provável é que as duas vítimas estavam no interior do imóvel, quando foram iniciados atos violentos, ou seja, as duas vítimas apresentavam, além dos ferimentos causados pelo enforcamento, outras lesões, as quais eram compatíveis com luta corporal anterior à morte. Embaixo das unhas de Yanny havia material genético de Rickson. Assim como embaixo das unhas dele havia material genético dela”, diz a nota da Polícia Civil. Ainda de acordo com a perícia, a vereadora teria recebido um “mata leão” e assim ficado inconsciente.

As investigações apontam ainda que “ela foi levada para a sala do imóvel, onde foi colocada em suspensão incompleta”. Não havia sinais de arrombamento no imóvel, descartando a possibilidade de uma possível presença de uma terceira pessoa no local. Após o crime, o namorado “tentou forjar uma situação de suicídio de Yanny” e, por fim, se matou. Segundo a perícia, Yanny teria morrido por volta de meia-noite do dia 3 de março. Já o óbito do namorado teria acontecido entre 4 e 8 horas do mesmo dia.

O caso

Yanny Brena e Rickson Pinto foram encontrados mortos na residência onde moravam no dia 3 de março. O caso foi investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia da Mulher de Juazeiro Norte. Segundo as informações da polícia, os corpos foram encontrados por uma empregada doméstica. Yanny era médica e foi eleita presidente da Casa de Leis no ano passado. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do PL.