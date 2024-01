Namorado de vítima de acidente de helicóptero em SP presta homenagem e compartilha suas últimas palavras

Henrique Thiófilo fez uma declaração para Letícia Ayumi Rodzewics e deixou um recado para todas as pessoas: ‘Ame verdadeiramente, pode não existir amanhã’

Reprodução/Instagram/@henriquethiofilo Henrique Thiófilo namorava com Letícia Ayumi Rodzewics, uma das vítimas do trágico acidente de helicóptero ocorrido no litoral de São Paulo



O militar Henrique Thiófilo, namorado de Letícia Ayumi Rodzewics, uma das vítimas do trágico acidente de helicóptero ocorrido no litoral de São Paulo, usou as redes sociais para prestar uma homenagem para a namorada, encontrada morta na última sexta-feira, 12, após 12 dias de buscas. “Amor, desde 2019 sou completamente apaixonado por você. Nossa conexão, nossos momentos, nossas loucuras, nossos planos… Não entendo e nunca vou entender!!! Só saiba que eu fiz de tudo, dei meu máximo e sempre, sempre você estará no meu coração. Você é minha metade. Eu te amo muito e seremos eu e você até o fim… Obrigada por tudo minha japa.”, escreveu Thiófilo nas redes sociais. Ele também compartilhou as últimas palavras de Letícia, através de uma conversa no WhatsApp, agradeceu as mensagens de apoio e deixou uma mensagem para todos as pessoas. “Ame, mais ame verdadeiramente, ame intensamente, dê valor, seja recíproco, pode não existir um amanhã”, escreveu ao compartilhar um vídeo que mostra algumas fotos dos dois juntos. Durante todo o período de busca, o militar utilizou as redes sociais para pedir ajuda e orações pela sua amada. Após a confirmação de que não houve sobreviventes, ele fez questão de expressar seu amor e fazer uma homenagem à Letícia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da região, onde serão realizadas perícias que auxiliarão nas investigações sobre as causas do acidente. As vítimas foram identificadas como Luciana Marley Rodzewics Santos, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, Rafael Torres e Cassiano Tete Teodoro. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Militar de São Paulo já deram início às investigações para apurar as circunstâncias do acidente. O helicóptero foi localizado em Paraibuna, mesmo local onde havia feito um pouso de emergência antes de desaparecer. O piloto relatou dificuldades devido às condições climáticas e já havia tido sua licença cassada anteriormente. A família de Letícia fez apelos emocionados para que a FAB intensificasse os esforços de busca e contratou mateiros para auxiliar nas buscas. A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte às 13h15 do dia 31 de dezembro com destino a Ilhabela, mas infelizmente acabou sofrendo o acidente.