Não há nenhuma razão para pânico, diz Doria sobre coronavírus

Coronavírus: 37 casos confirmados no Brasil



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, tranquilizou a população ao falar sobre o coronavírus. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), João Doria anunciou novas medidas que serão tomadas no combate ao Covid-19.

Segundo as últimas atualizações do Ministério da Saúde, o Estado de São Paulo tem 30 casos confirmados da doença. No Brasil, o número subiu para 60. Porém, ao todo, o país já tem 78 casos. A diferença de informação acontece porque os novos positivos no Rio de Janeiro e em São Paulo ainda não foram atualizados no sistema.

Entre as novas medidas, que foram explicadas pelo infectologista David Uip, estão: disponibilização de mais mil leitos de UTI, compra de novos equipamentos, solicitação da investimentos ao governo federal e o aumento de cuidados com pessoas que tenham mais de 60 anos.

Também presente na coletiva, David Uip — que é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo — avaliou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retardou o anuncio da pandemia. Porém, de acordo com ele, São Paulo “continuará com todas as medidas de prevenção”.

Uip explicou que o planejamento da crise é feito com base em criação de possíveis cenários. Com base nesses números, é feito a demanda de leitos, custeios e recursos humanos. “São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Desse número, 60% tem atendimento exclusivo do SUS. Em cima desse dado, há todo um planejamento.”

Atualmente, no Brasil, são 930 casos suspeitos da doença, que já infectou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Outros 947 pacientes já tiveram suspeita descartada.

Leitos

Segundo ele, o Estado de São Paulo tem 101 hospitais estaduais. Somando os leitos disponíveis em unidades de antedimento particular e benevolente, a cidade de São Paulo dispõe de 100 mil leitos. Os dados estaduais ainda não foram computados. “Estamos nos associando a hospitais privados e de benevolência, isso deve gerar 7,2 mil leitos”, diz Uip.

“Cerca de 80% dos paciente que contraírem o coronavírus vão ter poucos sintomas e não precisarão recorrer ao sistema de saúde. Os outros 20% vão precisar, mas uma pequena parcela irá para UTI. O Estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento ao coronavírus, em qualquer cenário.”

De qualquer forma, haverá a orientação para que as unidades de saúde diminuam as cirurgias eletivas.

Kits de diagnóstico

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai comprar 20 mil kits de diagnósticos. Esse material irá para 114 postos de rede sentinela, diagnóstico dos doentes internador e para pesquisa.

O infectologista David Uip reforçou a necessidade de cuidado com os grupos de risco. “Evitem participar de aglomerações, se poupe e seja protegido. Estamos muito focados na população mais vulnerável.”