‘Não tem jogo ganho’, diz Fernando Haddad sobre novo PAC

Durante o lançamento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo encontrou 14 mil obras paralisadas e que os projetos necessários para o desenvolvimento do país serão retomados. “Vários governadores tiveram que colocar recursos próprios para fazer obras paralisadas do PAC nos seus Estados”, afirmou.

Os editais para as parcerias público-privadas serão lançados a partir de setembro, e geram expectativa no governo. “O Novo PAC se diferencia dos outros por acreditar e articular o Estado como o ente que vai promover, induzir, estimular e apoiar a parceria público-privada”, disse Rui Costa.

A cerimônia é realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Também estão presentes o prefeito Eduardo Paes (PSD), o governador Cláudio Castro (PL), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSD); e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o “banco dos BRICS”.