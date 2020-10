Nas últimas 24h, Brasil registra 231 mortes causadas pela Covid-19

Os dados do Ministério da Saúde indicam que o país ultrapassou a marca de 157 mil óbitos por infecção do coronavírus

Breno Esaki/DF Health Agency / Latin America News Agency Nas últimas semanas, o Brasil tem fechado hospitais de campanha criados especialmente para o combate à pandemia



O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste domingo (25), os seus dados relativos à pandemia de coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 231 mortes em decorrência da doença, o que elevou o total de óbitos a 157 134. De ontem para hoje, também foram contabilizadas 13 493 novas infecções pela Covid-19. Desde o início do surto, foram 5 394 128 casos. Desses, 89,7% terminaram com a cura do paciente, sendo que 7,4% ainda estão em acompanhamento médico.

O estado de São Paulo continua liderando o número de casos no país: foram 1 091 908 confirmações e 38.747 óbitos. Logo em seguida vem a Bahia, com 344 705 infecções e 7 475 óbitos, e Minas Gerais, com 348 804 casos e 8 770 mortes. O Acre, com 30 304 notificações de coronavírus ocupa o último lugar da lista, sendo que ali 687 pessoas morreram por causa da Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo