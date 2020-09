Nascidos em outubro podem sacar o FGTS emergencial a partir de hoje

Os pagamentos serão feitos na poupança social digital da Caixa

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Saldo do FGTS pode ser consultado via app



Os trabalhadores nascidos no mês de outubro poderão sacar o FGTS emergencial, de até R$ 1.045, a partir desta terça-feira, 8. Os pagamentos serão feitos na poupança social digital da Caixa. Após o crédito, será utilizar o dinheiro para pagamento de contas e boletos, ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para compras no app Caixa Tem. Os saques em espécie ou transferências estarão liberados a partir de 31 de outubro.

O calendário do FGTS emergencial foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador, e os saques podem ser feitos até 31 de dezembro de 2020. Caso o cidadão não movimente a quantia,o dinheiro retorna à sua conta do FGTS. Todo trabalhador titular de conta do FGTS com saldo nas contas ativas ou inativas pode fazer a retirada. A liberação se deu através da MP 964, criada em razão da pandemia do novo coronavírus.

Para evitar que cidadãos se aglomerem nas agências, a CAIXA estabeleceu um cronograma de crédito em conta digital e saques e transferências. A tabela está disponível no site oficial da CAIXA.

Consulta do FGTS

Para consultar o valor do Saque Emergencial FGTS e a data em que o recurso será creditado na Poupança Social Digital, o trabalhador pode baixar o app do FGTS, disponível para celulares Android e iOS, pelo site, central telefônica da CAIXA 111 e no Internet Banking Caixa.