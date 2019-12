Rodovias e aeroportos terão esquema especial para o Natal no Rio

Agência Brasil Estradas do Rio terão reforço de policiais



As viagens de fim de ano serão acompanhadas por esquemas especiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias e das operadoras de aeroportos e rodoviárias do Rio de Janeiro.

A Operação Natal começou nesta sexta-feira (20) e vai mobilizar policiais até o dia 25. Segundo a corporação, o período é um dos mais movimentados do ano e o elevado número de veículos nas estradas aumenta a violência no trânsito. O policiamento será reforçado nos locais com maior movimentação e índice de acidentes.

“A embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas, motocicletas irregulares, a não utilização do cinto de segurança, entre outras, estão entre as principais condutas a serem coibidas pelos policiais”, informa a PRF, que também fará ações educativas e receberá chamadas de emergência no número de telefone 191.

A Rodoviária do Rio deve receber, até o início de janeiro, quase um milhão de passageiros, entre embarques e desembarques. Os destinos mais procurados são a Região dos Lagos, a Região Serrana, a Costa Verde e cidades paulistas e mineiras.

Estão previstas 30 mil viagens até 6 de janeiro, sendo 10 mil extras para atender à demanda no período. Além do reforço no número de viagens, a rodoviária inaugurou nesta semana uma nova sala VIP.

Aeroportos

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) espera que 675 mil passageiros passem pelo Aeroporto Santos Dumont entre 16 de dezembro e 5 de janeiro, o que representa um crescimento de 28% em relação a 2018/2019. Para atender a essa demanda, o aeroporto deve receber 5.980 aeronaves, 1.444 a mais que no ano passado.

A concessionária RioGaleão também divulgou números sobre o Aeroporto Internacional Tom Jobim, por onde devem passar mais de 770 mil passageiros entre hoje e o dia 6 de janeiro. A previsão é o que o dia de maior movimentação seja 3 de janeiro, com 47.063 passageiros.

A maior parte desse contingente, 515.349 pessoas, vai embarcar ou desembarcar de voos domésticos. Os voos internacionais devem ter 255.607 passageiros.

*Com Agência Brasil