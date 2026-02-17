Jovem Pan > Notícias > Brasil > Navio atinge balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar

Navio atinge balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar

Os danos foram restritos à proa da embarcação

  • Por Jovem Pan*
  • 17/02/2026 10h02
Jovem Pan Navio colide com balsas no Porto de Santos Imagens registradas no local mostram as embarcações no meio do canal quando começam os gritos de “vai bater”

Um navio porta-contêineres atingiu duas balsas na noite da segunda-feira, 16, na travessia entre Santos e Guarujá, no Porto de Santos, no litoral paulista. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, não há registro de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 21h30. No momento da ocorrência, as duas embarcações estavam fora de operação e ocupadas apenas por suas tripulações, portanto sem veículos de passeio ou passageiros nas embarcações.

“A embarcação FB-15, que realizava manobra de apoio à FB-14 na travessia entre Santos e Guarujá, foi atingida pelo navio Seaspan Empire”, afirmou a Semil.

Ainda de acordo com a secretaria, os tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem em segurança.

 
Os danos foram restritos à proa da embarcação.

Em razão da ocorrência, as embarcações permanecem fora de operação no lado de Santos, aguardando determinação da Capitania dos Portos.

A travessia de balsas entre as cidades segue normal, realizada pelas demais embarcações da frota.

A Coordenadoria de Travessias acompanha a apuração dos fatos junto às autoridades marítimas e reforça que, desde a quinta-feira, 12, está em vigor o plano operacional especial para o feriado de carnaval nas oito travessias litorâneas do Estado, com frota ampliada e monitoramento contínuo para garantir segurança e fluidez no transporte. A operação segue até 18 de fevereiro.

