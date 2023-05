Estudo aponta que nenhuma universidade brasileira está no top 100 mundial

Levantamento mostra que 22 instituições do país estão entre as mil melhores

Antoninho Perri/Ascom/Unicamp Universidades brasileiras não estão entre as 100 melhores do mundo, aponta estudo



Um levantamento feito pela World University Rankings (CWUR) aponta que nenhuma universidade estadual ou federal do Brasil está no top 100. De acordo com o estudo, 22 instituições do país estão entre as mil melhores. No levantamento, foram analisados o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisas realizadas. Universidades dos Estados Unidos lideram a lista. Para se ter ideia, no ranking das 10 melhores estão oito instituições estadunidenses e duas inglesas. A primeira americana é a Universidade de Harvard. Na sequência aparece o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Já na terceira posição está a Universidade de Stanford. Em relação as universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo (USP) é a melhor ranqueada, na 109ª colocação. Em comparação com o ano passado, a instituição caiu quatro posições. A segunda melhor universidade brasileira, segundo o estudo, também é de São Paulo: a Universidade de Campinas (Unicamp). Da 347ª posição em 2022, saltou para a 344ª posição. Por outro lado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que é a terceira melhor do país entre as federais, caiu da 360ª posição para a 376ª.

*Com informações da Agência Brasil.