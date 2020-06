‘Vovô’: Neta de Marco Aurélio invade sessão virtual do STF; assista

Reprodução / Youtube Marco Aurélio Mello, ministro do STF, e a neta Laura ao fundo



A neta do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), apareceu de surpresa durante uma sessão virtual do plenário em que se discutia a possibilidade de pagamento de adicional de risco aos trabalhadores portuários. Os ministros já estavam na votação do tema quando a menina entrou em cena.

“Vovô!”, disse Laura, com quase três anos, ao fundo da sessão. Assim como apareceu, ela rapidamente saiu. O motivo da aparição foram os chocolates guardados no escritório.

“Guardo vasilhas de M&M e chocolates. As netas, Rafaela, Luísa e Laura, com os pais, estão comigo desde o início de março. Laura entrou no escritório, justamente na hora que estava votando por videoconferência, para pedir a guloseima”, disse o ministro ao jornal O Globo.

Marco Aurélio ainda afirmou que o episódio revela “o lado humano do juiz”.

As sessões do STF passaram a ser realizadas por videoconferência desde o início da pandemia do novo coronavírus no país.

Assista ao momento: