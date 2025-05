Neve interdita rodovia na Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina

Após a melhora nas condições climáticas, a estrada foi reaberta às 10h30; temperaturas na região atingiram a marca de -1,29°C

Reprodução/X/@pmscrodoviaria Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores das áreas serranas e de maior altitude redobrem a atenção



Na manhã de quinta-feira (29), a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, foi surpreendida por uma intensa nevasca, resultando na interdição da SC-390. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) tomou a decisão de fechar a rodovia como medida preventiva, visando garantir a segurança dos motoristas. Após a melhora nas condições climáticas, a estrada foi reaberta às 10h30. As temperaturas na região atingiram a marca de -1,29°C, especialmente no Morro de Urupema. Esse fenômeno climático foi influenciado pela formação de um ciclone extratropical que se desenvolveu no litoral do Rio Grande do Sul, provocando instabilidades e a possibilidade de novas mínimas negativas nos próximos dias.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Defesa Civil emitiu um alerta para que os moradores das áreas serranas e de maior altitude redobrem a atenção. As previsões indicam que as noites e as manhãs continuarão a ser bastante frias, com a expectativa de geadas nas madrugadas. No entanto, as tardes devem ser mais amenas, com a presença do sol predominando durante o fim de semana. As autoridades locais estão monitorando a situação e recomendam que os cidadãos permaneçam informados sobre as condições climáticas, especialmente aqueles que precisam se deslocar pelas estradas da região.

⚠️ ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DA SC-390! 🏔☃️ Serra do Rio do Rastro será interditada devido a nesvaca em Bom Jardim da Serra! pic.twitter.com/whPWgNl9Av — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria) May 29, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias