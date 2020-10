Ninguém acerta números da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 6,5 milhões

Números sorteados neste sábado, 10, no concurso 2.307 foram 16, 33, 38, 46, 53, 55; próximo sorteio acontece na quarta-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-sena acumula



Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado, 10, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no Concurso 2.307 foram 16, 33, 38, 46, 53, 55. A quina teve 45 acertadores e cada um vai receber o prêmio de R$ 41.739,35. Os 2.828 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 948,815. A estimativa de prêmio do próximo concurso, na quarta-feira, 14, é de R$ 6,5 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. A probabilidade de ganhar o prêmio milionário, com a aposta simples, é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

*Com informações da Agência Brasil