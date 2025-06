Niterói batiza mirante e praia com nome de Juliana Marins

Juliana, que residia na cidade, perdeu a vida tragicamente na Indonésia, após um acidente durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani

A cidade de Niterói prestou uma emocionante homenagem à Juliana Marins, de apenas 26 anos, ao nomear o Mirante e a Praia do Sossego, localizados em Camboinhas, em sua memória. Juliana, que residia na cidade, perdeu a vida tragicamente na Indonésia, após um acidente durante uma trilha no vulcão Monte Rinjani. A cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Neves, que acolheu familiares e amigos da jovem. Durante o evento, a irmã de Juliana expressou sua gratidão pela homenagem, ressaltando a relevância do Mirante e da Praia do Sossego na vida da jovem. A comoção foi evidente entre os presentes, que lembraram com carinho a trajetória de Juliana e seu amor pela natureza e pelas trilhas.

Em decorrência da tragédia, a prefeitura de Niterói decretou luto oficial por três dias, demonstrando solidariedade à família enlutada. Além disso, a administração municipal se comprometeu a arcar com os custos do traslado do corpo de Juliana de volta ao Brasil, uma medida que visa aliviar o sofrimento da família nesse momento difícil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou em apoio à família de Juliana, garantindo assistência no traslado do corpo. Essa ação foi viabilizada por um decreto federal que permite o apoio em situações como essa, reforçando a importância do cuidado e da solidariedade em momentos de dor e perda.

