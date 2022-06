Niu Cursos completa dois anos e prepara ofertas especiais de até 75% de desconto

Plataforma de ensino online celebra aniversário no final de junho e já conta com milhares de alunos espalhados pelo Brasil

A Niu Cursos Online, plataforma que conta com professores renomados no país e ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, completará dois anos de existência nesta quinta-feira, 30, e promoverá um dia de descontos imperdíveis, de até 75%, em todos os cursos. Para garanti-los, basta clicar AQUI e fazer o seu cadastro. Segundo o CEO da empresa, Tuta Neto, a Niu Cursos foi criada para preencher uma lacuna no mercado. Era nítida a ausência de cursos de profissionais que viveram todos os ensinamentos na prática e poderiam ensinar conteúdos que realmente fariam a diferença na vida dos alunos:

“Eu sentia que as pessoas precisavam de uma forma simples de aprender habilidades que pudessem transformar suas vidas. Por este motivo, selecionamos professores que atuam ativamente no mercado, exercendo o que ensinam. Tiramos tudo aquilo que é desnecessário e criamos uma forma mais rápida de qualificar pessoas para exercerem novas funções, dentro ou fora de sua área de atuação. Ver hoje que milhares de pessoas fizeram nossos cursos e que estão aplicando isso nas suas vidas me deixa muito feliz”, celebrou Tuta Neto.

Empreendedorismo 4.0 com João Kepler foi o abre-alas da plataforma

O curso inaugural da Niu aborda um tema extremamente relevante e, coincidentemente, foi produzido em um momento em que era preciso se reinventar. Gravado no início de 2020, com os professores João Kepler e Pedro Ivo, o Empreendedorismo 4.0 aborda justamente as novas facetas do empreendedorismo, de acordo com uma nova economia e aponta o direcionamento necessário para quem está começando ou deseja começar um novo negócio. Logo após as gravações, a pandemia do coronavírus atingiu o mundo todo e os ensinamentos se tornaram ferramentas poderosas para pessoas que se viram obrigadas a mudar de vida. “Eu sempre procuro estar atento ao mercado e às novas oportunidades que podem surgir. Mas, quando nós gravamos o curso, ninguém tinha a menor ideia que teríamos uma pandemia pela frente e que aquele conteúdo poderia ajudar milhares de pessoas a mudarem de vida e a trazer uma solução para os problemas que estavam enfrentando. Saber que ajudamos muitas pessoas a começar ou expandir um negócio, justamente no momento mais difícil para a maioria delas, é algo que me deixa orgulhoso”, destacou João Kepler.

O fenômeno Pablo Spyer no Touro de Ouro

Após o primeiro lançamento, foi a vez de Pablo Spyer, com todo seu carisma, entrar nas casas pelo Brasil afora, levando seu conhecimento sobre investimentos e economia com o curso Touro de Ouro, que se tornou um sucesso absoluto e obtém milhares de mensagens positivas até hoje. “O Touro de Ouro é o único curso de indicadores macroeconômicos do país, área fundamental para fazer investimentos se expondo aos menores riscos possíveis e entender o sobe e desce do mercado de ações a fim de evitar decisões por impulso. O Brasil é um país com muito potencial de crescimento no setor dos investimentos e a educação ainda é escassa. Saber que o curso ajudou as pessoas na hora de ser feliz é muito gratificante”, completa Spyer, que avisa “Em breve, teremos o Touro de Ouro 2 hein?”.

Cris Arcangeli, Ricardo Ventura e Samy Dana também marcam presença

Além dos professores listados acima, outros nomes importantes do Brasil também possuem suas aulas disponíveis na Niu Cursos. Cada um deles mostra o que há de melhor a ser extraído pelos alunos em suas respectivas áreas.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você agraciar aquele a quem mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

