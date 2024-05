Nível da Lagoa dos Patos sobe e moradores são afetados no Rio Grande do Sul

Cerca de 600 pessoas atingidas por inundações na cidade de Rio Grande foram resgatadas por equipes da Defesa Civil e voluntários do município ao longo da madrugada desta quinta-feira (16)

DANIEL CORRÊA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aumento do nível na Lagoa dos Patos provocou alagamento nas ruas da cidade de Rio Grande (RS), nesta quinta-feira (16)



As cidades de Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado do Rio Grande do Sul, enfrentam problemas devido ao aumento do nível da Lagoa dos Patos. Diante do agravamento dos alagamentos, cerca de 600 moradores atingidos por inundações na cidade de Rio Grande foram resgatados por equipes da Defesa Civil e voluntários do município ao longo da madrugada desta quinta-feira (16). Deste total, cerca de 100 foram para abrigos municipais, segundo a prefeitura de Rio Grande. Após as enchentes históricas na região dos Vales, os rios inundados seguiram seu curso até a região metropolitana de Porto Alegre. Agora, essa água flui em direção à lagoa, antes de desembocar no Oceano Atlântico, o que aumentou a inundação na região.

O nível da água chegou a 2,66 metros na manhã desta quinta (16), ultrapassando a cota de inundação em 76 centímetros, segundo a prefeitura. Na tarde de quarta (15), o nível estava em 2,34 metros. Na medição feita pela Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) em São Lourenço do Sul, o nível estava em 2,80 metros às 7h. Eram 2,60 no mesmo horário da quarta-feira (15).

Em São Lourenço do Sul, a medição feita pela Sema indicou um nível de 2,80 metros na manhã de quinta-feira (16), enquanto no mesmo horário da quarta-feira estava em 2,60 metros. Na cidade, há pelo menos 615 pessoas em nove abrigos, com serviços básicos sendo afetados e vias bloqueadas. Em São José do Norte, ruas estão alagadas e 114 pessoas estão em abrigos devido à inundação. O funcionamento da balsa que conecta as duas cidades está inoperante. Além disso, cidades como Pelotas e São Lourenço do Sul também estão sofrendo com alagamentos.

Já o nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira (13), registrando 4,99 metros às 6h15 desta quinta-feira (16). Segundo o IPH da UFRGS, o nível do lago deve diminuir lentamente nos próximos dias, ficando acima dos 4 metros durante a semana. O pico de 5,3 metros foi registrado há uma semana.

Em Pelotas, outra cidade na região Sul do Estado bastante afetada pela cheia da Lagoa dos Patos, a prefeitura ampliou o mapa de áreas com alto risco de inundação devido ao sistema de drenagem sobrecarregado. O canal de São Gonçalo registrou a marca histórica de 3 metros. O máximo registrado até então era de 2,88 metros na enchente de 1941.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul resultaram em pelo menos 151 mortes, com 104 pessoas ainda desaparecidas. As mortes ocorreram em 44 cidades, com 806 feridos. No total, 458 municípios foram afetados, deixando 77.199 pessoas desabrigadas e 538.164 desalojadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA