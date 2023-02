No Galo da Madrugada, repórter é surpreendido com beijo na boca ao vivo

Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, passou aperto durante cobertura de Carnaval

Reprodução/ TV Guararapes Repórter foi beijado duas vezes por mulher enquanto entrevistava o povo



O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da TV Record em Pernambuco, passou por uma situação constrangedora neste sábado, 18, quando participava de uma transmissão ao vivo do Galo da Madrugada, no Recife. Enquanto estava na cobertura do Carnaval, uma mulher segurou seu rosto e o beijou. Depois da cena, Rodrigo disse. “Essa daqui está preparada”. “A última vez que ela fez isso, eu quase apanhei quando cheguei em casa. Se controla, mulher!”, disse Rodrigo, que, em seguida, foi mais uma vez beijado. Ele insistiu: “Eu sou casado”. “É casado, mas não é capado. Eu amo esse homem!”, gritou a mulher. Rodrigo é muito conhecido por suas matérias e um dos queridinhos dos recifenses. O caso repercutiu nas redes sociais com críticas à atitude da foliã, comparando com casos de jornalistas mulheres que foram assediadas ao vivo.