No retorno das festas de fim de ano, rodovias de São Paulo tem tráfego normal

LUIS MOURA/ESTADÃO CONTEÚDO Veículos encontram poucos trechos congestionados na volta para casa neste domingo (5)



Depois do recesso de Natal e Ano Novo, muitas pessoas devem retornar ao trabalho nesta segunda-feira (6). Por isso, neste fim de semana, as rodovias de São Paulo realizam operações especiais para evitar o trânsito intenso.

De acordo com o secretário de Logística e Transporte do Estado, João Octaviano, cerca de 220 mil veículos que estavam na baixada e nos litorais Norte e Sul estão retornando desde a última sexta-feira (3).

Apesar do grande volume esperado, as estradas estão tranquilas na tarde deste domingo (5). A Rodovia dos Imigrantes, por exemplo, apresenta tráfego normal tanto no sentido São Paulo como no litoral, assim como a Anchieta, na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manoel da Nóbrega.

A Rodovia Presidente Dutra também está tranquila, com dois pequenos trechos de congestionamento, ambos no sentido Rio de Janeiro – São Paulo. O primeiro é um trecho de um quilômetro, entre o 141 km e o 142 km, em São José dos Campos. O outro, em Taubaté, entre os 104 km e 108 km.

Na Tamiois, apesar do templo nublado e com neblina em pontos isolados, o trânsito está livre tanto no sentido litoral, mas é intenso no sentido São José dos Campos. Na Régis Bittencourio fluxo também segue normal, com apenas um trecho de retenção de veículos em Embu das Artes, entre o 288 km e 280 km.

Entre 20 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária autuou 3.331 motoristas por embriaguez ao volante e aplicou 176 mil multas. 76 pessoas morreram.