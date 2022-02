Nota de esclarecimento do Grupo Jovem Pan

Divulgação/Jovem Pan Comentário expresso no "3 em 1" do dia 22 de dezembro do ano passado não reflete a opinião do Grupo Jovem Pan



A Radio Panamericana S/A – Grupo Jovem Pan, tendo recebido a notificação por parte da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), vem a público esclarecer que respeita e reconhece a excelência dos serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de seus auditores fiscais, que sempre atuaram, no seus misteres, com dignidade e probidade administrativa. Ressalta que não é responsável pelos comentários e posições de seus articulistas que, dentro dos limites da liberdade de expressão, se manifestam pelas plataformas do Grupo Jovem Pan. Assim, a opinião expressa no programa “Três em Um”, no dia 22 de dezembro de 2021, em absoluto reflete a opinião do Grupo Jovem Pan.