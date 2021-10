Nova moto Honda Africa Twin revoluciona mercado das duas rodas com câmbio DCT

Sistema de dupla embreagem é exclusivo da empresa, oferece mudanças de marchas imediata e resulta em vantagens para pilotagem em qualquer tipo de percurso ou terreno

Divulgação/Honda As motos CRF 1100L Africa Twin (à esq.) e CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES preservam o espirito aventureiro de suas antepassadas



Totalmente renovada, com nova motorização e mais leve, potente e tecnológica, a lendária Africa Twin, da Honda, agora está disponível nas versões CRF 1100L Africa Twin e CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES, que podem ser dotadas de câmbio convencional ou do exclusivo câmbio DCT. Destaca-se o avanço eletrônico deste modelo de motocicleta: seis riding modes (modos de pilotagem), sete níveis de HSTC (controle de torque), três níveis de controle de empinada, função Cornering ABS (freios que garantem maior estabilidade nas curvas), cruise control (sistema que mantém uma determinada velocidade previamente programada), suspensões ajustáveis eletronicamente e pneus sem câmara nas versões Adventure Sports ES. O painel TFT touchscreem colorido de 6,5 integra o Apple CarPlay e o Android Auto.

Herdeira de modelos lendários, como a pioneira XRV 650 Africa Twin e as sucessivas versões 750 — que, de 1988 até 2002, redefiniram o conceito de motocicleta aventureira —, a nova geração da Africa Twin chegou ao mercado mundial em 2016. O espírito “true adventure” de suas antepassadas remete o novo modelo às origens, entregando muito sem perder a vocação aventureira. “É uma moto que vem da tradição dos anos 90, do Rali Paris-Dakar, e teve uma série de gerações. Então, ela tem o DNA da CRF. É uma motocicleta com tecnologia de ponta. Inovação é a característica principal, tem, por exemplo, transmissão DCT, um sistema de dupla embreagem, algo exclusivo da Honda”, destacou Marcos Paulo Monteiro, gerente geral de vendas da montadora ao “Máquinas da Pan”.

Espirito aventureiro

A chegada das versões 2021 da Africa Twin é marcada por aprofundada renovação técnica e aperfeiçoamento que preserva a essência “true adventure”, mas que efetivamente evoluiu com o aumento de potência e torque, consequência da elevação na capacidade cúbica do motor bicilíndrico. Em conjunto com a redução de peso, isso levou a performance a um nível ainda mais elevado. Como destaque e principal mudança, a nova Africa Twin introduziu a transmissão de dupla embreagem, que se soma à opção com caixa de câmbio convencional. A versão 2021 está menor, mais esguia e cerca de 10 kg mais leve. A performance evoluiu, impulsionada pelas alterações complementares no motor, que ganhou cerca de 12% de potência e 10% no torque, incrementos distribuídos em toda a faixa de rotação.

Multimídia e conectividade

O painel MID (Multi Information Display) é colorido, sensível ao toque e tem tela TFT de 6,5 polegadas. Através dele, o condutor recebe plenas informações e pode controlar os sistemas da Africa Twin. Cada um dos modos de pilotagem é selecionado na parte superior esquerda da tela, que pode ser personalizada para mostrar diferentes níveis de dados. Um destaque é a facilidade de operação, mesmo com luvas. A conectividade com o Apple CarPlay e o Android Auto permite o uso de aplicativos de navegação e exibição de informações diretamente em um painel touch — muito parecido com um tablet —, além da possibilidade de fazer ou receber chamadas telefônicas usando capacetes com fones de ouvido e microfone via Bluetooth. É possível controlar o aparelho por meio de comandos do punho esquerdo, através de conexão wireless. Uma porta USB à direita do painel possibilita a recarga de smartphones.

Riding Mode

Aos modos de pilotagem padrão – Urban, Tour e Gravel – juntam-se agora o Off-Road e o User, este em dois modos totalmente personalizados. A Africa Twin Adventure Sports ES vem equipadas com pneus sem câmara e suspensões Showa EERA (Showa Electronically Equipped Ride Adjustment), que oferecem ainda mais conforto e eficiência ao modelo.

Os riding modes desta nova moto da Honda são os seguintes:

Tour: Nível mais elevado de potência, ideal para as viagens com carga e passageiro;

Urban: O mais adequado para diferentes tipos de utilização;

Gravel: Destinada a percursos em piso de baixa aderência;

Off-Road: Adequada para a máxima eficiência no fora-de-estrada (terrenos com terra, lama, pedras e até água);

User 1 e 2: Permitem uma escolha distinta das configurações de todos os parâmetros.

A versão DCT da CRF1100L foi totalmente preparada para uso em estradas sem pavimentação. O riding mode Off-Road oferece tanta eficiência em tal condição, que pode ser melhorada pelo interruptor G, presente somente em modelos com câmbio DCT. Ao ativá-lo no painel TFT – algo possível em qualquer um dos modos de pilotagem –, o leve patinamento da embreagem oferecido pelo Adaptative Clutch Capability Control, cuja função é oferecer conforto, é eliminado, o que promove uma conexão mais imediata entre acelerador e roda, resultando em tração mais direta e melhor controle da moto.

Motorização

A arquitetura do motor bicilíndrico paralelo SOHC de 8 válvulas permanece inalterada, mas o incremento de capacidade, de 998 cm³ para 1.084 cm3, resultou em maior potência, que passou de 88,9 para 99,3 cv a 7.500 rpm. O torque máximo também subiu de 9,5 para 10,5 kgm.f a 6.000 rpm. A elevação de potência e de torque é sentida desde 2.500 rpm.

Transmissão

O sistema de transmissão DCT para motos, exclusivo da Honda, oferece mudanças de marchas imediatas, sem que haja interrupção na entrega de potência, e a sua utilização se torna imediatamente natural, resultando em vantagens para pilotagem em qualquer tipo de percurso ou terreno. “O destaque desta moto é o câmbio DCT. Não é um câmbio automático parecido com aquele de scooter nem é o automatizado que tinha nos automóveis. É um câmbio de dupla embreagem, muito semelhante ao que a gente encontra nos carros esportivos. Ele tem um funcionamento totalmente diferente. Você pode deixá-lo tanto no modo de troca automática, quanto no seletivo. E pode trocar a marcha pelo dedo indicador ou pelo dedão”, analisou o jornalista e instrutor de pilotagem Tite Simões.

Acessórios originais

A gama de acessórios genuínos Honda para a Africa Twin foi ampliada. São 12 itens exclusivos para o modelo, tais como top box, malas laterais, bolsa de tanque, banco rebaixado, para-brisa majorado e cavalete central, entre outros. Também faz parte do catálogo de acessórios exclusivos da Africa Twin 2021 equipamentos específicos para o motociclista, como jaquetas tipo parka, calça com proteções em EVA, camisetas de manga longa e curta, bonés e jaqueta corta-vento.

Honda Red Rider

A aquisição de qualquer versão da Honda CRF 1100L Africa Twin 2021 abre as portas para a participação no Honda Red Rider, um programa criado especialmente para proporcionar experiências exclusivas aos clientes da marca: eventos, viagens, passeios, cursos e diversas ações que visam deixar o momento sobre duas rodas ainda mais incrível. Confira mais detalhes no site da montadora clicando AQUI.

Versões

São quatro as Africa Twins 2021 à venda no Brasil: CRF 1100L, CRF 1100L DCT — opções que se caracterizam pelo tanque de combustível com 18,8 litros de capacidade —, a CRF 1100L Adventure Sports ES e a CRF 11000L Adventure Sports ES DCT, estas duas últimas com tanque de 24,8 litros. Todas receberam o sistema de acelerador eletrônico TBW (Throttle By Wire), juntamente com a extensão dos modos de pilotagem, mais opções no sistema de controle de tração HSTC e muitos outros itens de tecnologia relacionados à adoção de uma sofisticada IMU (Inertial Measurement Unit, unidade de controle inercial em tradução livre), que possibilitaram um salto tecnológico importante. Serão duas as versões:

Modelos dotados de transmissão convencional

Honda CRF 1100L Africa Twin (preto fosco ou vermelho): R$ 70.490,00

Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES (branca): R$ 90.490.00

Modelos datados de transmissão de dupla embreagem (DCT)

Honda CRF 1100L Africa Twin DCT (vermelho): R$ 76.804,00

Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES DCT (branca): R$ 96.626,00

*

Assista ao “Máquinas da Pan” que mostra os diferenciais da nova Honda Africa Twin: