Nova onda de calor começa nesta terça e temperaturas podem superar os 40ºC

Mesmo no inverno, diversas cidades do país poderão ter os termômetros com marcas acima do normal para a época

Cris Faga/Estadão Conteúdo São Paulo é uma das cidades que está registrando temperaturas acima da média histórica



Uma nova onda de calor atingirá o Brasil nesta semana e promete aumentar as temperaturas até o próximo sábado, 26. As temperaturas podem se aproximar e até superar os 40ºC em algumas cidades, segundo a Climatempo. Campo Grande e Goiânia, por exemplo, podem ver os termômetros marcarem 37ºC, enquanto São Paulo e Brasília podem chegar a 34ºC. O Rio de Janeiro pode atingir até 39ºC, enquanto Cuiabá deve registrar 42ºC ao longo da semana. O mês de agosto já vem registrando temperaturas acima da média histórica. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São Paulo registrou 19,3ºC de temperatura mínima no dia 19 de agosto, 6ºC acima do valor de referência para o mês, que é de 13,3ºC.

No começo do mês, diversas cidades já registraram temperaturas acima da média para o período do ano. Em Cuiabá, por exemplo, foram registradas temperaturas entre 38ºC e 40ºC entre os dias 1 e 12 de agosto, com o pico acontecendo no dia 10, quando os termômetros bateram 40,4ºC. Até o momento, a maior marca no Rio de Janeiro foi em 11 de agosto, quando os termômetros bateram 34,6ºC. No Sul, Porto Alegre registrou 33,1ºC em 17 de agosto, temperatura 12ºC acima da máxima história para agosto.