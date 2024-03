Nova onda de calor deve atingir Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Algumas regiões podem ter temperaturas até 5 °C acima da média; recomendação é evitar sol e aumentar hidratação

Uma nova onda de calor está prevista para atingir o Brasil, mesmo com o fim do verão. Segundo informações do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão as mais impactadas pelo aumento das temperaturas. O ar quente e seco vindo do Chaco Paraguaio e norte da Argentina será o responsável por esse calor intenso.

Entre os dias 11 e 15 de março, as regiões Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo devem enfrentar temperaturas acima da média. Em algumas áreas, como o oeste da região Sul e o sudoeste de Mato Grosso do Sul, o aumento de temperatura pode ultrapassar os 5 °C, caracterizando assim a onda de calor. A recomendação é que a população se mantenha hidratada e evite exposição ao Sol durante o período mais quente do dia.

Durante os dias de calor intenso, é importante tomar medidas de precaução, como usar roupas leves, aplicar protetor solar com frequência e evitar exposição prolongada ao Sol entre 10h e 16h. Sinais de exaustão e insolação, como tontura e náuseas, devem ser observados pela população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA