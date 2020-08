Nove regiões avançam para a Fase Amarela do Plano São Paulo

Doria destacou que, nas últimas semanas, houve uma queda no número de óbitos e internações no interior

Também foi renovada a quarentena no Estado, que vale de 8 a 23 de agosto



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (7) que nove regiões de Saúde avançam para a Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo a partir do sábado (8). São elas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Sorocaba, Taubaté, Piracicaba, São João da Boa Vista e Ribeirão Preto. Apenas a região da GSP Oeste (Osasco) regrediu para a Fase 2 – Laranja. Também foi renovada a quarentena no Estado, que vale de 8 a 23 de agosto.

O governador João Doria destacou que, nas últimas duas semanas, houve uma queda no número de óbitos e internações no interior do Estado. A capital paulista já vem mostrando um bom desempenho há cerca de seis semanas, mas o interior era motivo de preocupação. Com as atualizações desta sexta-feira, 80% do Estado de São Paulo já está na Fase Amarela do Plano São Paulo.

O Estado de São Paulo tem hoje 608.379 casos confirmados de Covid-19 e 24.735 de óbitos. A taxa de ocupação das UTIs está em 59,8% no Estado e em 58,1% na Grande São Paulo. O números de internados chegou em 5.382 em UTI e 7.352 em enfermaria. Todos os índices estão dentro das projeções para a primeira quinzena epidemiológica de agosto.

Novas classificações

Fase 1 – Vermelha: Franca e Registro.

Fase 2 – Laranja: Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, GSP Oeste (Osasco) e GSP Norte (Franco da Rocha).

Fase 3 – Amarela: Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Marília, Taubaté, Ribeirão Preto, Baixada Santista, GSP Leste (Guarulhos), GSP Sudeste (ABC) , GSP Sudoeste (Taboão) e cidade de São Paulo.