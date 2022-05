Novo comandante-geral da PM de São Paulo diz que priorizará combate ao tráfico

O coronel Ronaldo Miguel Vieira assumiu o comando da Polícia Militar nesta terça-feira, 3, substituindo o coronel Fernando Alencar Medeiros

Em seu discurso, o novo comandante também disse que vai respeitar as tradições da corporação



O novo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Ronaldo Miguel Vieira, assumiu o cargo nesta terça-feira, 3, durante uma cerimônia realizada na sede da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista. A troca foi anunciada na semana passada, dois anos após o início da atuação do coronel Fernando Alencar Medeiros, então comandante geral. Em seu discurso, Vieira disse que vai priorizar o combate ao tráfico e manter a polícia atualizada. “Agradeço a Deus pela oportunidade de comandar essa valorosa força pública de São Paulo e não medirei esforços para cumprir essa missão. Tenho como meta respeitar as tradições e manter a polícia moderna e atualizada. Vou priorizar as atividades operacionais, especialmente o combate ao crime e ao tráfico de drogas“, afirmou o novo comandante da PM.

Um dos presentes na cerimônia foi o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que desejou boa sorte ao novo comandante e disse que todos os agentes da polícia têm o dever de proteger todos os cidadãos de São Paulo. “Eu quero desejar muito boa sorte ao coronel Ronaldo nas funções de comandante Geral da nossa polícia. Sei dos desafios, da tarefa que o coronel Ronaldo encontra neste momento para proteger a nossa população. E sei mais do que isso, que cada homem, que cada mulher da polícia de São Paulo está imbuído, não só de cumprir a lei, mas com enorme espírito público de servir a sociedade paulista e proteger aqueles que vivem aqui em São Paulo”, Garcia.