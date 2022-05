Novo curso da Niu ensina a técnica de linguagem silenciosa que os negociadores profissionais escondem

Psicanalista e especialista em microexpressões faciais, Ricardo Ventura mostra como entender sinais em uma venda e obter os melhores resultados; quem se inscrever até 7 de maio garantirá 50% de desconto

Divulgação/Niu Cursos O especialista em microexpressões faciais Ricardo Ventura é o professor do curso Engenharia da Persuasão - Linguagem Silenciosa das Vendas



Uma das grandes habilidades requeridas nos dias atuais é saber persuadir o cliente a fim de aumentar as vendas. Essa é uma área pouco explorada pelas instituições de ensino, que acabam não mostrando como o profissional formado pode vender seu serviço. O comércio, que trabalha ativamente com as vendas, acaba exigindo pouca formação dos seus empregados, que são pressionados a bater metas e acabam repetindo padrões que, muitas vezes, não são bem vistos pelos clientes. Isso tudo acabou gerando uma imagem negativa perante a função de vendedor.

A Niu Cursos lançou o curso Engenharia da Persuasão – Linguagem Silenciosa das Vendas, com o especialista comportamental e criador do canal Não Minta Pra Mim, Ricardo Ventura. Você vai aprender como obter vantagens em qualquer tipo de negociação e finalizar com a melhor oferta (saiba como comprar clicando AQUI). O valor do curso é de R$ 797,00 mas, realizando a inscrição até o dia 7 de maio, você garante o preço de lançamento, de R$ 398,50, com 50% de desconto. São 20 aulas, que detalham como funciona toda a estruturação de uma negociação, aplicação em vendas passivas e ativas, entre outras atribuições de um vendedor.

O curso ainda possui oito aulas extras para você identificar sinais que o outro negociador não quer que você reconheça. A primeira é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado será emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

Você é um vendedor, mas talvez ainda não saiba disso!

“Todos nós atuamos como vendedores em vários momentos de nossas vidas. Em uma entrevista de emprego, estamos vendendo nossas competências. Em relacionamentos, vendemos nossa imagem. Na negociação de um empréstimo, vendemos nossa credibilidade, e por aí vai… Por outro lado, a maioria das pessoas não se sente preparada para isso, afinal não existe uma escola que nos ensine estas técnicas. Aí, quando nos deparamos com estas situações, nos sentimos tensos e fazemos qualquer negócio para que esse momento passe rapidamente”, comenta Ventura.

“Quando você não sabe vender, quem acaba determinando o preço do seu produto ou serviço é o seu cliente. Eu explico: se você não dominar as técnicas de venda, mesmo que ache que não gosta de vender, quem determinará o seu salário não será você, quem dirá quanto vale o seu trabalho também não será você, quem colocará preço nos seus bens também não será você”, complementa o especialista em microexpressões faciais.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você agraciar aquele a quem mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

Canais digitais da Niu Cursos