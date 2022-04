Novo curso da Niu traz técnicas de neurociência para gestão de tempo e aumento da produtividade; veja como obter desconto

Cresce cada vez mais o número de pessoas com transtornos psicológicos, mas eles podem ser evitados com métodos para blindar a mente, potencializar as habilidades e evitar o cansaço mental

Arte/Niu Cursos A professora Thais Faria Coelho Thais possui doutorado em neuropsiquiatria e doutorado em programação neurolinguística



O entendimento do cérebro humano sempre foi motivo de estudos e fascínio. Entender como funcionam os segredos da mente é a área de estudo da neurociência, que vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive nos ambientes profissionais. Diversas pesquisas já apontaram o aumento de transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e burnout. Existem diversas causas para isso, como a pressão no ambiente de trabalho, a pandemia, falta de tempo para execução de tarefas, entre outras. Com o avanço da área, alguns neurocientistas já começaram a apontar algumas técnicas que permitem aumentar a capacidade cerebral, melhorando o foco, a concentração, a memória e o desempenho — e evitando o estresse e diversos tipos de doenças. A Niu Cursos lançou o curso Produtividade e Gestão do Tempo – Técnicas de Neurociência para pessoas que buscam métodos para blindar a mente, aumentar as habilidades e evitar o cansaço mental, adquirindo, assim, a tão sonhada estabilidade emocional. O curso conta com uma didática leve e fácil de ser compreendida, além de diversos desafios para melhora da saúde mental, propostos pela professora Thais Faria Coelho.

Thais possui doutorado em neuropsiquiatria (APC) e doutorado em programação neurolinguística. Realiza atendimento clínico no Hospital Albert Einstein, na área de reabilitação cognitiva, e é idealizadora e fundadora do Instituto REM de Neurociência e Coaching. Professora universitária e de pós-graduação. É graduada em letras e farmácia, pós-graduada em coaching, neurociência da educação, fisioterapia neurológica, reabilitação neurológica, microexpressões faciais, neuroaprendizagem, neuropsicologia, equitação para reabilitação física e mental, homeopatia, terapia cognitiva, saúde mental, neuroimagem e atividade física para reabilitação. Além disso, possui MBA em marketing internacional e mestrado em educação.

Você já pode aprender a controlar suas funções cerebrais e melhorar sua saúde mental (saiba como comprar clicando AQUI). O valor é R$ 797,00, mas, realizando a inscrição até o dia 7 de maio, você garante o preço de lançamento de R$ 398,50, com 50% de desconto. O curso contém 16 aulas, mostrando a parte biológica e química do cérebro, trazendo para a realidade cotidiana com exemplos práticos. Traz também alguns materiais complementares que ajudam os alunos a ter uma visão mais abrangente. A primeira aula é gratuita, basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. Um certificado é emitido ao final. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente para você agraciar aquele a quem mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas, basta selecionar a opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais.

Canais digitais da Niu Cursos