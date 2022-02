Novo deslizamento provoca evacuação de área em Petrópolis

Moradores foram orientados a deixar suas casas, na rua 24 de Maio, diante de risco de novo desabamento; desabrigados foram encaminhados para pontos de acolhimento montados pela Prefeitura

JORGE HELY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO/17.02.2022 Vista dos estragos causados pela forte chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 17



Um novo deslizamento de terra ocorreu na tarde desta quinta-feira, 17, em Petrópolis, município da Região Serrana do Rio de Janeiro atingido por fortes chuvas na terça-feira, 15. A Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros determinaram a evacuação da rua 24 de Maio, também conhecida como rua Nova – uma grande pedra corre risco de queda. As equipes que trabalham no local orientaram a população a procurar locais seguros. Os desabrigados foram encaminhados para pontos de acolhimento montados pela prefeitura. Um vídeo enviado à Jovem Pan moradores mostra a atuação de policiais e servidores da Defesa Civil em outro ponto do município, na rua Teresa, onde um agrupamento de casas foi condenado em razão do iminente risco de queda. O comércio da rua também está sob risco.

No final da tarde desta quinta, a Defesa Civil acionou as 14 sirenes do primeiro distrito e emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas fortes na cidade nas próximas horas. Os moradores de pelo menos seis regiões – 24 de Maio, Ferroviários, Vila Felipe (Chácara Flora), Sargento Boening, São Sebastião (Adão Brand, Vital Brasil) e Siméria – foram comunicados. Pelo menos três alertas de chuva forte já haviam sido enviadas por mensagens de texto e informes encaminhados em grupos de mensagens de aplicativos de comunicação. No informe mais recente divulgado, o governo diz que há previsão de pancadas de chuva, de intensidade moderada e forte, entre a tarde desta quinta e o sábado, 19. Neste período, podem ocorrer raios e rajadas de vento forte.

As chuvas torrenciais que atingiram Petrópolis na terça-feira, 15, deixaram, até o momento da publicação desta reportagem, 110 pessoas mortas e outras 134 desaparecidas. A Defesa Civil estima que pelo menos 705 pessoas estão desabrigadas após os temporais. Elas foram encaminhadas para 33 pontos de apoio montados em escolas públicas. Cerca de 399 ocorrências foram registradas por autoridades do município, sendo 323 casos de deslizamentos de terra. O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que 24 moradores da região foram resgatadas com vida.