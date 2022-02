Novo temporal atinge Petrópolis e causa inundação

Segundo a Defesa Civil, o município registrou 41 milímetros de chuva em uma hora; sirenes de todos os distritos foram acionadas

MARCELO PAULO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva deixou ruas interditadas em Petrópolis



Um temporal atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e causou inundação nesta terça-feira, 22. Segundo a Defesa Civil, o município registrou 41 milímetros de chuva em uma hora. A Rua Bingen, próxima ao centro, foi a mais afetada e teve que ser interditada por equipes da CPTrans devido ao alagamento. A inundação também causou queda de parte da pista na margem de um rio. A orientação é que, em caso de chuva forte, a população busque local seguro em casa de familiares, fora de área de risco ou em um dos pontos de apoio mantidos pela prefeitura. A Defesa Civil também informou que acionou as sirenes de todos os distritos para alertar a ocorrência de chuva moderada a forte na cidade. A previsão é que as chuvas sigam ao longo da tarde e noite. O temporal que atingiu a cidade na semana passada causou deslizamentos e deixou 183 mortos, sendo 111 mulheres, 72 homens e 32 crianças. Pelo menos 169 vítimas já foram identificadas. Outras 85 pessoas ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam as buscas nos locais afetados.