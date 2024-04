Novos apagões atingem comércios do centro de São Paulo

Ruas 25 de Março, Carlos de Souza Nazaré e Comendador Abdo Schahin enfrentam interrupções no fornecimento de energia

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/04/2024 A Enel informou em nota que o fornecimento de energia foi restabelecido às 12h43



Lojistas da rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, enfrentaram, novamente, problemas no fornecimento de energia na região desde a última quinta-feira (25). Várias lojas e pontos comerciais da via amanheceram nesta sexta-feira (26) com placas sinalizando a falta de luz. Cerca de 800 trabalhadores estão sendo afetados. O problema implica diretamente mo funcionamento dos estabelecimentos, uma vez que compromete sistemas de emissão de notas fiscais e pagamentos, por exemplo. Além da Rua 25 de Março, o apagão atinge também comércios das ruas Carlos de Souza Nazaré e Comendador Abdo Schahin. A Enel, concessionária responsável, informou, em nota, que “o fornecimento de energia foi restabelecido às 12h43. As equipes de manutenção foram deslocadas ao local para avaliar as causas da interrupção e realizar reparos, que seguem em curso”. Há cerca de um mês, em meio a um apagão no centro da capital, as lojas da região também ficaram sem energia.