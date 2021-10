Novos programas, opinião e tecnologia: confira o que vem por aí na TV Jovem Pan News

Além das novidades, vídeo mostra a história do grupo e o protagonismo da empresa com jornalismo responsável no cotidiano do país

Reprodução/Jovem Pan Estúdio de TV do canal Jovem Pan News em São Paulo



O canal de televisão mais aguardado do Brasil já vai estrear a partir de 27 de outubro. A Jovem Pan News entra no ar com toda a credibilidade e qualidade do maior grupo de radiodifusão da América Latina. A nova plataforma terá conteúdo exclusivo e 24 horas por dia com informação, opinião, esporte e entretenimento. A Jovem Pan News estará disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Até o final deste mês, estará nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e do aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play. Além disso, será transmitida nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o aplicativo de streaming da Jovem Pan. A nova plataforma se junta ao universo multimídia do Grupo Jovem Pan e concretiza a presença da emissora nos meios de comunicação.

Conheça as novidades da TV Jovem Pan News: