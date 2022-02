Mortes pelas chuvas em SP sobem para 32; mais de 5 mil famílias estão desabrigadas

Corpo de Bombeiros localizou mais uma vítima do deslizamento em Franco da Rocha; 2 ainda estão desaparecidos

ORLANDO JUNIOR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes buscam vítimas do deslizamento em Franco da Rocha



O número de mortes em decorrência das chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nesta semana chegou a 32, segundo a Defesa Civil. Entre as vítimas há oito crianças. O Corpo de Bombeiros confirmou mais um óbito em Franco da Rocha nesta sexta-feira, 4. A identidade da vítima não foi divulgada. No total, o deslizamento no município no último domingo deixou 16 mortos. De acordo com a corporação, ainda há 2 desaparecidos na região. Voluntários e equipes de resgate segue com as buscas no local do desmoronamento.

Os outros óbitos foram registrados em Itapevi, Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes, Várzea Paulista, Jaú e Ribeirão Preto. De acordo com a Defesa Civil, 14 pessoas ficaram feridas e 5.277 estão desabrigadas ou desalojadas por causa das chuvas. Pelo menos 39 municípios foram afetados por alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e/ou deslizamentos de terra.Destes, 18 decretaram situação de emergência. O governador João Doria (PSDB) visitou Franco da Rocha nesta quinta-feira, 3, e anunciou que vai liberar mais R$ 3 milhões para a cidade. “Nós estamos deliberando e informando ao prefeito que vamos destinar mais R$ 1 milhão para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana da cidade e as necessidades para que minimamente tenham condições para reestabelecer”, declarou.