Número de mortos na Baixada Santista sobe para 23

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Fortes chuvas na Baixada Santista já deixaram 23 mortos



A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou nesta quarta-feira (4) que pelo menos 23 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista nesta semana.

Em boletim divulgado nesta tarde, a Defesa Civil informou que são 18 mortos e 20 desaparecidos no Guarujá, 3 mortos e 5 desaparecidos em Santos e 2 mortos e 1 desaparecido em São Vicente. Pelo menos 373 pessoas estão desabrigadas nas três cidades e em Peruíbe.

O governador de São Paulo, João Doria, publicou no Diário Oficial desta quarta os decretos de estado de calamidade pública no Guarujá e situação de emergência em Santos e São Vicente.

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que, até as 4h da manhã de terça (3), o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas no Guarujá foi de 282 mm, em Santos de 218 mm, em Praia Grande de 170 mm, São Vicente de 169 mm, em Mongaguá de 160 mm e em Cubatão de 132 mm.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje, foram registrados mais 56mm no Guarujá (acumulados de 405mm em 72h), 47mm em São Vicente (267mm em 72h) e 42mm em Santos (359mm em 72h). Continua na Baixada o alerta de risco para novos deslizamentos em virtude dos altos acumulados e do solo continuar encharcado.