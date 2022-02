Mortos pelas chuvas em Petrópolis chegam a 171; 124 já foram identificados

Prefeitura da cidade da região serrana do Rio de Janeiro informou que 114 sepultamentos foram feitos até o momento

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa Civil emitiu alerta para chuvas e aumento do nível de rios na região



Depois do quinto dia de buscas por vítimas e sobreviventes na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o número de mortos subiu para 171 neste domingo, 20. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que está trabalhando no resgate na região. A situação na cidade ainda é delicada, com a Defesa Civil Nacional acionando sirenes de aviso e alertando para o aumento do nível do Rio Piabanha. “De acordo com o monitoramento da equipe técnica do órgão, há possibilidade de ocorrer chuva moderada para as próximas horas, começando pelo distrito da Posse. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta para a emissão de novos avisos e em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)”, afirmou a Defesa Civil Nacional em nota. A prefeitura de Petrópolis informou que 114 vítimas já foram sepultadas no Cemitério do Centro. Até o momento, foram identificadas 124 vítimas. Confira a lista: