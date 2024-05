Número de óbitos em RS continua em 169; desaparecidos baixa para 44

Conforme estudo do MUP, as cinco cidades mais afetadas do RS foram Eldorado do Sul, Muçum, Canoas, São Leopoldo e São Sebastião do Caí

No balanço da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira (31), o número de óbitos no Rio Grande do Sul continua em 169, já o número de pessoas feridas é de 806 e os desaparecidos abaixaram para 44. As pessoas resgatadas marcam 77.729, e os animais, entre cachorros, gatos, cavalos, porcos e animais silvestres estão em 12.527. Os desalojados, ou seja, aqueles que perderam suas casas marcam 580.111 e as pessoas em abrigos 39.595. Conforme dados do Mapa Único do Plano Rio Grande (MUP), que teve o desenvolvimento pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do governo do estado, entre as regiões mais afetadas estão Porto Alegre e a cidade de Eldorado do Sul, com 80,8% dos imóveis atingidos pelas águas e 31.964 moradores afetados. Os dados foram coletados por mapeamento realizado a partir de imagens de satélite de alta resolução e contempla as áreas atingidas por inundação, enxurrada e deslizamentos.

Outros municípios que foram duramente atingidos pelas chuvas foram Muçum (66,3%), Canoas (44%), São Leopoldo (40,7%) e São Sebastião do Caí (36,3%).

Ainda conforme os estudos do MUP, foi possível agilizar e proporcionar o pagamento para cerca de 40 mil famílias, com o total de R$2.500 para cada uma, o que totalizou R$ 97 milhões em auxílios e benefícios, com o programa VPC (Volta Por Cima).

Outra dificuldade que o estado tem enfrentado é a morte de moradores por leptospirose. O estado já marcou sete óbitos, segundo informou a Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (30). Outros 10 óbitos seguem sob investigação e 141 casos já foram confirmados.