Número de óbitos no RS sobe para 171

Sete pessoas já morreram por leptospirose e outros 10 casos seguem em investigação; 806 pessoas continuam feridas

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 12 mil animais já foram resgatados



No boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado (1º), o número de mortos devido às fortes enchentes que acometem o Rio Grande do Sul subiu para 171, dois a mais do que ontem. O número de pessoas desaparecidas abaixou para 43, mas ainda 806 pessoas continuam feridas. De um total de 497 municípios do estado, 473 foram afetados, com uma soma de 37 mil pessoas em abrigos e 580 mil desalojados. Em relação à educação, cerca de 86,7% das escolas já retornaram as aulas, mas de um total de 310 unidades que não estão atuando de forma normal, 95 ainda não fazem ideia de quando voltarão a atender os alunos. O número de estudantes soma 120 mil que ainda não voltaram a estudar desde o começo das chuvas e cerca de 37 mil continuam incertos sobre a volta às aulas.

Em relação às mortes por doenças e leptospirose já somam sete pessoas falecidas, enquanto 10 casos ainda estão em investigação. Nísia Trindade, ministra da saúde, disse na última quarta-feira (29), que o número de casos de leptospirose no Estado pode ser 4 vezes maior que o registrado em 2023.