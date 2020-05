Brasil tem 1.086 novas mortes pela Covid-19 e supera 25 mil óbitos

Estadão Conteúdo Entre ontem e hoje, o País teve a segunda maior alta no número de casos diários confirmados: 20.599



O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (27) que o Brasil registrou 1.086 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 25.598. Entre ontem e hoje, o País teve a segunda maior alta no número de casos diários confirmados: 20.599, elevando o total de infecções para 411.821.

Destes, 166.647 se curaram (40%) e 219.576 estão em acompanhamento (53% do total). O índice de letalidade é de 6,2%.

Estado mais afetado pelo novo coronavírus no País, São Paulo segue em primeiro lugar, com 6.712 mortes e 89.483 pessoas infectadas, seguido do Rio de Janeiro, que tem 42.398 casos e 4.605 óbitos.

Em terceiro lugar, está o Ceará, com 37.275 ocorrências e 2.671 mortes, e em quarto o Amazonas, com 31.033 casos e 1.891 óbitos. Os Estados que têm os menores números são Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 1.839 casos e 46 mortes, e 1.186 casos e 18 mortes, respectivamente.