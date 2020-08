Brasil registra 1.088 mortes por Covid-19 em 24h; novos casos ultrapassam 45 mil

Número de pacientes recuperados totaliza 1.865.729 em balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (1º)

O Ministério da Saúde registrou 1.088 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o balanço da pasta divulgado neste sábado (1º). O total de óbitos pela infecção no país é de 93.563. O Brasil também somou 45.392 novos casos confirmados de coronavírus e, agora, o total é de 2.707.877 infectados. O número de pacientes recuperados totaliza 1.865.729, e 748.585 pessoas seguem em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.458 mortes em investigação.

Estados

São Paulo é o estado com maior número de casos do novo coronavírus, 552.318, e de mortes, num total de 23.236. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 175.928, e 7.698 óbitos. Depois, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 168.926 casos e 3 517 mortes. O Rio de Janeiro está na quarta posição, com 167.213 confirmações do novo coronavírus, mas com 13.556 óbitos.

Risco de segunda onda aumenta

Um boletim semanal produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e divulgado nesta sexta-feira (31), indica que está aumentando o risco de uma segunda onda da Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão e Amapá. O primeiro pico de casos da doença foi registrado na primeira quinzena de maio; em junho houve queda constante, mas na segunda quinzena de julho o número de casos voltou a subir. O aumento atinge também as capitais – Rio de Janeiro, São Luís e Macapá, respectivamente. A análise consta do Boletim InfoGripe referente à Semana Epidemiológica 30 (de 19 a 25 de julho). O estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-gripe) até 28 de julho.

