Em cinco meses, pandemia de Covid-19 matou 94,1 mil pessoas no Brasil

541 mortes foram registradas por causa do coronavírus pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nesse sábado (2), coveiros do cemitério de Vila Formosa tem auxilio de escavadeira na preparação das covas para sepultamentos das vítimas do novo Coronavírus no estado de São Paulo



Mais 541 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas, conforme o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (2). Com isso, o total de mortos chega a 94.104 desde março – 45 casos a cada 100 mil habitantes. De acordo com a atualização dos dados, 25,8 mil pessoas foram infectadas pelo vírus desde sábado (1º). O balanço totaliza 2,733 milhões de casos de contaminação pelo novo coronavírus – 1.301 casos a cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o ministério, 1,883 milhões de pessoas recuperaram a saúde depois da infecção.

A Região Sudeste registra um total de 942.948 casos de infecção por Covid-19, seguida pela Região Nordeste com 878,1 mil casos. No Norte do país, somam 414.492 casos. No Centro-Oeste, 259.509 casos. E no Sul, 238.627 infectados. O estado de São Paulo, o mais populoso e com maior número de contaminações, registra mais 6.397 casos, somando 558.685 casos desde o início da pandemia – 1.217 casos acumulados em 100 mil habitantes. Nesse período, totalizam 23.317 mortes no estado – 81 novos falecimentos registradas neste domingo por causa da pandemia – 51 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes.

*Com Agência Brasil