Rodízio suspenso e bancos com horário especial; confira o que abre e fecha no Natal

O rodízio de carros no centro expandido da cidade de São Paulo foi suspenso nesta segunda-feira (23) e deve ser retomado apenas no dia 10 de janeiro. Caminhões e ônibus de fretamento, porém, ainda poderão ser multados.

De acordo com a Febraban, os bancos abrem em horário especial na véspera do feriado, dia 24: das 9h às 11h (horário de Brasília). No dia 25 eles permanecerão fechados, mas os atendimentos via mobile, aplicativo, internet banking e caixas eletrônicos podem ser consultados normalmente.

Vale lembrar também que as contas com vencimento no dia 25 poderão ser pagas no próximo dia útil, no dia 26, sem acréscimo ou multa.

Saúde

As AMAs, UPAs 24h, hospitais e pronto-socorros trabalharão de forma ininterrupta durante os dois dias.

As unidades de Assistência Média Ambulatorial 12h atenderão normalmente das 7h às 19h. Já as unidades integradas funcionarão no mesmo horário, mas apenas com pronto-atendimento.

No âmbito estadual, os hospitais de São Paulo vão funcionar normalmente durante o Natal. Entre os dias 23 e 25, no entanto, os ambulatórios ficarão fechados. Os atendimentos nas AMEs vão ocorrer, de acordo com a Secretária de Estado, conforme agendamentos.

Os postos da Dose Certa também devem ficar fechados entre os dias 23 e 25 de dezembro, assim como a maioria das unidades da Fundação Pró-Sangue — que voltam a funcionar já no dia 26. No dia 24 apenas o posto das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 13h.

Animais

Para os animais domésticos, os Hospitais Veterinários Zona Leste de Zona Norte não devem abrir as portas no dia 25. No dia 24, o expediente será das 7h às 12h para plantão.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social irão funcionar normalmente nos dias 23 e 26. No dia 24h, o atendimento ocorre até às 14h. No dia 25, porém, não abrem.

PoupaTempo e Procon

As unidades do PoupaTempo de todo o Estado de São Paulo não funcionarão entre os dias 23 e 25. Já o Procon-SP só terá expediente nesta segunda (23), na quinta (26) e sexta-feira (27).

Correios

No dia 25 estarão paralisadas todas as agências de Correios — seja para postagem, entrega ou encomendas. Para os demais dias, inclusive dia 24, o expediente acontece normalmente.

Shopping e supermercados

Para manter o fluxo constante da época do ano, em geral, os shoppings ampliaram o horário de funcionamento para 9h às 23h. Porém, a recomendação para o consumidor é consultar o estabelecimento de interesse individualmente.

Apenas o mercado municipal da Vila Formosa funcionará no próximo dia 25, com horário especial: 8h às 13h. No dia 24, todas as quinze unidades estarão abertos — inclusive o da Cantareira.

Já os estabelecimentos privados devem, em sua maioria, abrir no dia 24 até às 18h ou 20h. No dia 25, permanecerão fechados. A recomendação é a mesma que a dos shoppings centers: consultar o estabelecimento de preferência de forma individual.