Oito em cada dez professores não se sentem preparados para ensinar online

Dois meses depois do início do isolamento social, 83% dos professores não estão preparados para ensinar online. A pesquisa é do Instituto Península, que mostrou ainda que os docentes de redes públicas e particulares se declaram ansiosos e nada realizados com o trabalho no momento atual.

De acordo com estudos internacionais, realizados em países considerados exemplos de educação, o professor é fator determinante para o ganho de aprendizagem do aluno, principalmente para os que estão em situações de vulnerabilidade. Em tempos de isolamento, a importância aumenta, já que o profissional pode ser o único vínculo com a escola.

Quase 90% dos docentes informaram na pesquisa que nunca tinham tido qualquer experiência com um ensino à distância, e 55% não receberam, até agora, suporte ou treinamento para atuar de maneira não presencial. Sem orientação clara, os profissionais têm criado as próprias atividades. Não é à toa que 83% afirmam se comunicar com as famílias pelo Whatsapp, ao invés de utilizar ferramentas pedagógicas.

“Enquanto uma série de profissionais no meio de uma pandemia está fazendo seu trabalho de casa e já é difícil, o professor ainda está tendo de se reinventar completamente”, diz a diretora executiva do Instituto Península, Heloisa Morel. “Imagine a sobrecarga e o estresse.” Desde meados de março, quando as aulas foram paralisadas, as secretarias de Educação têm oferecido programas a distância, alguns pela TV, e feito parcerias para usar ferramentas online. “Mas é preciso uma organização maior para que o professor entenda o que ele tem de fazer.”

Márcia Cristina Amorim Chagas, professora de 50 anos, decidiu gravar vídeos com o celular no sítio onde mora, em Itapecirica da Serra. A filha de 17 anos é quem faz as filmagens “quando está de bom humor”, brinca. Em um deles, Márcia teve a ideia de mostrar aos alunos como as cinzas das queimadas podem ajudar a adubar a terra para plantar cebolinha. O material foi enviado por Whatsapp para os pais das crianças.

Ela pediu ainda que os alunos escrevessem ou gravassem em áudio o que aprenderam. “Uso o meu celular, com a minha internet, que às vezes não funciona, e meu computador que paguei durante dois anos”, diz ela, que dá aulas para 4.º e 5.º ano em uma escola estadual na Vila Madalena, zona oeste. “Eu trabalho numa escola integral e tive alguma formação em tecnologia, mas, para o que estamos precisando agora, o que aprendi foi mínimo.” A professora diz que ainda não conseguiu usar com suas turmas o Centro de Mídias, plataforma criada pelo governo do Estado para o ensino remoto durante a pandemia.

Na rede particular, o app de mensagens é menos comum, e 56% disseram usa-lo para se comunicar com o aluno. Mais frequente é a comunicação por plataformas da escola. Mesmo assim, o sentimento de despreparo diante do desafio de ensinar à distância é o mesmo.

“As coisas foram impostas de um dia para o outro, com o isolamento. Ninguém teve tempo de se preparar”, diz a professora de ensino fundamental de uma escola particular de elite da capital, que pediu para seu nome não ser divulgado. Ela dá aulas para a fase de alfabetização e passou a criar jogos em aplicativos, com quebra-cabeça, localização de palavras, para seus alunos. “Estamos fazendo o melhor possível, mas não é nem de longe o que a gente entende por educação. Isso é bastante angustiante.”

Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação, diz que poucas secretarias de Educação, ou até mesmo escolas particulares no País, deram formação ou infraestrutura para professores em aulas não presenciais. A maioria dos profissionais usam seus próprios computadores, wi-fi e celulares.

“Não há preparação para aulas a distância e que são muito diferentes das presenciais. Não é intuitivo saber o que fazer online para assegurar a aprendizagem dos alunos”, diz. “Os professores estão indo na tentativa e erro. E isso tem causado ainda mais estresse a um profissional que está sendo muito demandado nesse período.”

A pesquisa ainda mostra que o cenário inclui uma saúde mental já prejudicada do professor. Quase 70% deles se disseram ansiosos e só 3%, realizados. E a maioria (75,2%) relatou que não recebeu até agora nenhum apoio emocional da escola em que trabalha. Mesmo em redes particulares, as equipes costumam se reunir online para discutir as abordagens pedagógicas durante a pandemia, mas raramente há grupos com psicólogos para que os professores possam expor o que sentem.

Em documento divulgado pelo Todos pela Educação na semana passada, o impacto emocional em professores foi um dos pontos principais apontados para que as escolas se preocupem na volta às aulas. O grupo de especialistas que analisou 43 pesquisas sobre momentos semelhantes ao atual, como desastres e guerras, diz que o suporte psicológico para professores é crucial porque, além de serem diretamente impactados pela crise, precisarão atuar na minimização dos efeitos sentidos pelos alunos.

A pesquisa “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil”, do Instituto Península, ouve profissionais desde março e continuará até o fim da crise. Participaram nesta etapa 7.734 professores de escolas públicas e particulares do País, entre os dias 13 de abril e 14 de maio.

