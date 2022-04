Oito Estados não registram morte por Covid-19 nesta terça; média móvel de óbitos tem pequeno aumento

Número de casos também tem leve crescimento; país vive momento mais tranquilo desde o início da pandemia

JORGE HELY / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil tem visto números da pandemia cair nos últimos dias



O Brasil registrou nesta terça, 26, o total de 144 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde (Conass). Dessa forma, o país viu a média móvel de óbitos ter um leve aumento, de 99 na segunda para 102 mortes por dia nos últimos sete dias na terça – a média móvel é uma medida utilizada para evitar as flutuações que ocorrem entre finais de semana e dias úteis. A média móvel chegou a 93 na última sexta, e desde então tem aumentado em ritmo lento. O país também teve 22.142 novos casos detectados, e a média móvel também aumentou, indo de 13.547 na segunda para 14.692 na terça, em relação a novas infecções diárias na última semana. Oito Estados não tiveram mortes causadas pelo coronavírus hoje: Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, e Mato Grosso. No total, o Brasil já teve 30.378.061 casos detectados e 662.866 óbitos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia.