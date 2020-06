Olavo de Carvalho diz que ‘derruba governo’ se Bolsonaro continuar sendo ‘covarde’

Reprodução/YouTube Nas declarações, o escritor reclama da falta de apoio de Bolsonaro e diz que o presidente "nunca foi seu amigo"



O escritor Olavo de Carvalho, ex-apoiador do presidente da República, publicou um vídeo neste domingo (7) criticando ações de Jair Bolsonaro. Na publicação das redes sociais, Olavo chega a afirmar que pode “derrubar” o governo, caso o presidente “continue covarde”.

Nas declarações, o escritor reclama da falta de apoio de Bolsonaro e diz que o presidente “nunca foi seu amigo”. Olavo afirma não estar conseguindo se manter nos Estados Unidos, onde vive, por conta dos processos judiciais que vem sofrendo. Segundo ele, os ataques são de uma “multidão que não acaba mais”.

Com isso, ele diz que Bolsonaro não o defende do “gabinete do ódio contra o Olavo”. “Bolsonaro, o que fez para me defender? B**** nenhuma. Chega lá e me dá ‘condecoraçãozinha’. Enfia essa condecoração no seu c*. Eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você só tira proveito e me devolve o que? Como que vou fazer para pagar essas multas? Como que eu vou viver aqui nos EUA sem nenhum tostão furado? Não dá para fazer isso.”

Depois, Olavo afirma que, se o presidente continuar “covarde” e “inativo” quanto ao assunto, ele vai “derrubar” o governo. “Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa m**** desse seu governo.”

Olavo finalizou dizendo que não tem condições pessoais de lidar com a situação. “Quantos crimes contra o Olavo você investigou, senhor Bolsonaro? Você é um palhaço, isso que você é. Eles tem toda razão. É por causa de empresários como você que o Brasil está nessa m****, gente que não tem cultura e não gosta de quem tem.”