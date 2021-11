Ômicron: Diretor de centro que sequenciou variante diz que insumos podem acabar por restrições de voos

O brasileiro Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Respostas e Inovação em Epidemias afirmou que as restrições aéreas pode prejudicar estudos sobre a nova cepa do coronavírus

O brasileiro Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Respostas e Inovação em Epidemias (CERI), na África do Sul, disse que o grupo pode ficar sem insumos por conta das proibições de voos para o país provocadas pelo avanço da variante Ômicron do novo coronavírus. O CERI foi responsável por sequenciar a variante. Nesta segunda-feira, 29, Tulio utilizou seu perfil nas redes sociais para informar que passou o dia tentando contatos com empresas da área da biotecnologia e de genômica para evitar o desabastecimento de insumos necessários para continuar o trabalho de pesquisa envolvendo a variante. “Hoje, passei boa parte do meu dia em conversas com empresas de genômica e de biotecnologia, já que logo ficaremos sem insumos porque os aviões não podem voar para a África do Sul! Será ruim se não pudermos responder às perguntas que o planeta precisa sobre a #ômicron devido à proibição de viagens”, afirmou Tulio no seu Twitter.

Today, I spent a big part of my day talking to genomic and biotech companies as soon we will run out of reagents as airplanes are not flying to South Africa! It will be 'evil' if we can not answer the questions that the world needs about #Omicron due to the travel ban! — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 29, 2021

Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, afirmou que se a variante “não for mais perigosa que a delta”, o país pode voltar atrás nas restrições aplicadas na última sexta-feira, 26. Na Câmara dos Comuns, Javid disse que medidas como o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados e a exigência de todos os viajantes serem submetidos a um teste de PCR na chegada ao Reino Unido, que entram em vigor a partir desta terça-feira, 30, não ficariam em vigor “nem um dia a mais do que o necessário”. Até o momento, 11 casos da nova variante foram confirmados no Reino Unido, sendo cinco na Inglaterra e seis na Escócia. A expectativa do governo é de que este número aumente nos próximos dias. A nova cepa já foi detectada em todos os continentes e ainda é analisada por pesquisadores.