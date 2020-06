OMS: Há quase 9 milhões de casos de Covid-19 no mundo

Foram 152.325 novas infecções confirmadas nas últimas 24 horas. São 469.587 mortes pela doença desde o início da pandemia

Reprodução / WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS



A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (23) que os casos globais de Covid-19 se aproximam dos 9 milhões, com as 152.325 novas infecções confirmadas nas últimas 24 horas.

Especificamente, até o momento foram confirmados 8,99 milhões de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia. Já as mortes no mundo por Covid-19 chegam a 469.587, com um número diário que permanece estável em cerca de 4 mil óbitos.

O continente americano continua acumulando casos e já registra quase 4,5 milhões, com mais de 2,26 milhões nos Estados Unidos e 1,08 milhão no Brasil. Segundo dados oficiais da OMS, a Europa é responsável por 2,56 milhões de casos, mas a esperança de que o vírus tenha sido contido no continente foi frustrada por um grave surto na Alemanha e um aumento repentino de casos em Portugal.

A evolução da pandemia no continente africano também é preocupante, com mais de 232 mil casos, sendo que 100 mil ocorreram na África do Sul.

*Com informações da EFE