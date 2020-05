OMS alerta sobre tendência de alta nos casos de Covid-19 no Brasil, EUA e Peru

EFE/EPA/Peter Foley O epicentro da Covid-19 segue nas Américas, diz OMS



A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nesta quarta-feira (20) que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus no mundo chegou a 4,76 milhões e apontou para a preocupante tendência de alta nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, Brasil e Peru.

Em dois dos últimos quatro dias, a marca de novos contágios ultrapassou 100 mil, o que até então não havia acontecido.

Segundo a OMS, Europa e Ásia Oriental seguem registrando queda na quantidade de novas infecções, mas a tendência é oposta em todas as outras regiões do planeta.

O número de mortes em decorrência da Covid-19 subiu hoje para 317.529, sendo que mais da metade, cerca de 170 mil, aconteceram no continente europeu. As Américas, por sua vez, já têm 125 mil mortes acumuladas.

Com relação a quantidade de casos, o continente americano é o mais afetado, com 2,1 milhões, seguido a Europa, com 1,9 milhão. O Oriente Médio vem logo depois, com 359 mil.

Atualmente, segundo dados dos Ministérios da Saúde nacionais, são quase 2 milhões de curados da Covid-19. Além disso, 45 mil pacientes, o que representa 2% dos casos ativos, estão em estado grave ou crítico.

*Com EFE