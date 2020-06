OMS: Brasil teve um dos maiores aumentos em casos de Covid-19

Salvatore Di Nolfi/EFE Michael Ryan é diretor do programa de emergências da OMS



O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira (1º) que o Brasil foi um dos países com o maior aumento no número de casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas.

Dos 10 países que reportaram mais casos nesse período, cinco estão nas Américas: Brasil, Estados Unidos, Peru, Chile e México, diz a OMS. Ryan também afirmou que a situação da pandemia na América do Sul está “longe de ser estável”, e que não acredita que a região tenha chegado ao pico da pandemia.

“O mundo estava muito preocupado com o que aconteceria no sul da Ásia ou na África, e, até certo ponto, a situação nesses dois cenários ainda é difícil, mas é estável. Claramente, a situação em muitos países da América do Sul está longe de ser estável. Houve um aumento rápido de casos e aqueles sistemas estão sofrendo cada vez mais pressão”, relatou durante coletiva de imprensa.

O diretor da emergências da organização ainda apontou que, atualmente, “a América Central e do Sul, em particular, com certeza se tornaram zonas de transmissão do vírus hoje”.

Ele destacou também que a pandemia não atingiu seu pico nessas localidades. “Eu não acredito que chegamos ao pico da transmissão. E, neste momento, eu não posso prever quando vamos chegar.”