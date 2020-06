OMS diz que há ‘indícios de estabilização’ da curva de contágios no Brasil, mas pede cautela

Um dos diretores da organização disse que um país ‘com uma longa história’ de combate a doenças epidêmicas ‘pode controlar a Covid-19 com sucesso’ se continuar unido

Reprodução Mike Ryan é o atual diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS)



A curva de contágios do novo coronavírus no Brasil se estabilizou ao apresentar um menor crescimento nos novos casos diários, mas ainda é cedo para concluir se o país já alcançou o pico da doença, destacou nesta quarta-feira (17) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O crescimento não é tão exponencial como era anteriormente. Há alguns indícios de que a situação se estabilizou, mas temos visto em outros países que, após certa estabilização, os casos podem aumentar outra vez”, alertou o diretor de Emergências Sanitárias da OMS, Mike Ryan.

Atualmente, o Brasil tem 923.189 casos confirmados de Covid-19 e mais de 45 mil mortes; o número de recuperados da doença está em 441.729.

Segundo o especialista, “é um momento para sermos extremamente cautelosos e focados nas medidas de distanciamento, higiene e redução de eventos de massa”.

Ryan pediu apoio aos grupos mais vulneráveis na pandemia, como indígenas e moradores de favelas e outras áreas onde o distanciamento físico e as medidas de higiene são mais difíceis de serem aplicadas.

Na opinião de Ryan, um país “com uma longa história” de combate a doenças epidêmicas “pode controlar a doença (Covid-19) com sucesso” se continuar unido. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa que coleta dados sobre a pandemia no Brasil, o país já teve 45.585 mortes e 934.769 casos confirmados até esta quarta-feira.

*Com informações da EFE