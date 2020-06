OMS diz que pandemia é ‘muito preocupante’ no Brasil e no Peru

Joedson Alves/Estadão Conteúdo Mike Ryan recomendou que as autoridades mantenham as medidas de contenção e as suspendam somente quando virem progressos



A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou nesta quarta-feira (3) a evolução da pandemia da Covid-19 como “muito preocupante na América Latina”, especialmente no Brasil e no Peru.

Em entrevista coletiva virtual, o diretor de Emergências Sanitárias da organização, Mike Ryan, foi perguntado sobre o que vem dando errado no combate ao coronavírus na América Latina, que não conseguiu conter a propagação apesar de ter conhecimento do caos que ele causou na Europa semanas antes. Ele respondeu que os países que fizeram “coisas um pouco diferentes, de acordo com seu contexto”, geralmente se saíram melhor.

“Quando [a propagação do vírus] acontece, é muito difícil removê-lo da raiz. É necessária uma estratégia abrangente, não apenas medidas sociais, mas uma comunidade capacitada e uma forte coordenação governamental”, disse. “É preciso conseguir que as pessoas se reúnam e ajam de forma comprometida, que eduquem seriamente, transmitam mensagens claras e deixem a ciência guiar as decisões.”

Ryan recomendou que as autoridades mantenham as medidas de contenção e as suspendam somente quando virem progressos. “Em termos de recomendações, tudo se trata de persistência, coerência, de garantir que as mensagens sejam claras e que as pessoas estejam comprometidas. Não há uma receita única para o sucesso”, concluiu.

Aumento de casos

O diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que também participou da entrevista, falou sobre a preocupação da entidade com o aumento dos casos na América Latina. “Há algumas semanas o número de casos diários é mais alto que em todo o resto do mundo.”

Ainda de acordo com Tedros, a tendência é oposta na Europa, onde hoje foi relatado o número mais baixo de casos desde 22 de março.

* Com EFE