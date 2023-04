Ondas gigantes em Itacoatiara atingem 10 metros e atraem surfistas; veja registros

Fotos e vídeos da região viralizaram nas redes sociais; a SMEL de Niterói informou que esse ‘espetáculo natural’ está vem acontecendo devido à ressaca do mar

Divulgação/Apore de Paula Apore de Paula registrou onda gigante em Itacoatiara, Niterói, na quarta-feira, 29



Ondas de até 10 metros de altura impressionaram os banhistas e fizeram a alegria de surfistas que frequentaram a praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, vídeos e fotos da região praiana repercutiram nas redes sociais. Uma foto de uma onda gigante feita pelo surfista Apore de Paula na última quarta-feira, 29, foi uma das mais compartilhadas. “Mar subiu e a galera de Itacoa não perdeu tempo”, escreveu na legenda da imagem que mostra um surfista no topo da onda. Em conversa com a Jovem Pan, Apore disse que ficou impressionado com a repercussão que a foto teve após ele publicar em suas redes sociais. Neste domingo, 2, ele esteve novamente na praia de Itacoatiara e sentiu que o mar está mais agitado do que na última quarta.

“Como sou nascido e criado na região oceânica, eu frequento Itacoatiara desde pequeno e só gosto de ir para a praia fotografar quando o mar está grande. Eu geralmente dou uma monitorada nos sites e quando eu vejo que o mar está de ressaca, eu vou fotografar. Isso já me rendeu fotos históricas”, contou o surfista. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Niterói confirmou que as ondas na região atingiram de oito a 10 metros ao longo desta semana. “Itacoatiara é um ponto forte de surfe no Rio de Janeiro, atraindo surfistas de todos os lugares por suas ondas tubulares. Mesmo sendo um desafio, a ressaca proporcionou um espetáculo natural e de oportunidade ímpar”, disse em nota divulgada nas redes sociais. A SMEL de Niterói também fez um alerta aos banhistas: “É importante frisar que ondas desse porte requerem habilidades avançadas para a segurança de quem está na água”.

