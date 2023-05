Ônibus cai em ribanceira no Ceará e deixa ao menos 15 feridos

Ônibus prestava serviço para a Prefeitura de Itaitinga, que afirmou que as causas estão sendo investigadas

PRF/Divulgação Ônibus caiu em ribanceira no interior do Ceará



Um ônibus caiu um ribanceira na BR-116, na altura de em Itaitinga-CE, no final da noite desta sexta-feira, 5. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 19 horas. O veículo transportava pacientes e prestava serviços para a Secretaria de Saúde da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho da rodovia ficou interditado por quase uma hora para o trabalho de resgate dos passageiros. Houve congestionamento. As vítimas foram retiradas do local por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ônibus prestava serviço para a Prefeitura de Morada Nova, interior do Ceará, que se pronunciou sobre o acidente. Segundo a administração municipal, todos os feridos recebem “todo o suporte necessário a fim de que possa se recuperar o mais rápido possível”. A prefeitura ressaltou ainda que todos os veículos de transporte da cidade passam por criteriosas avaliações, sendo todos aprovados. As causas do acidente estão sendo investigadas. “Lamentamos profundamente e nos colocamos à inteira disposição de todos para quaisquer esclarecimentos”, disse a prefeitura.